Frankreich verlängert umstrittenen Gesundheitspass

Paris: Das französische Parlament hat den umstrittenen Gesundheitspass bis Ende Juli verlängert. Die Nationalversammlung stimmte heute über ein entsprechendes Gesetz ab. Der sogenannte Gesundheitspass wird gebraucht - ähnlich wie die deutsche 3-G-Regel - um Veranstaltungen besuchen oder in Restaurants gehen zu können. Die Opposition kritisierte unter anderem, dass die Regelung bis nach der Präsidentschaftswahl im April gelte. Damit verschaffe sich die Regierung einen Freibrief für ihre Gesundheitspolitik. Auch in Frankreich steigen die Corona-Fallzahlen derzeit wieder an - allerdings weniger stark als in Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.11.2021 14:15 Uhr