Frankreich verlängert Ausgangsbeschränkungen um rund einen Monat

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich werden die Ausgangsbeschränkungen um einen Monat verlängert. Das hat Präsident Macron in einer Fernsehansprache angekündigt. Er sagte, es gebe zwar Fortschritte, aber der Kampf gegen die Pandemie sei noch nicht gewonnen. In einigen Regionen des Landes etwa im Großraum Paris sind die Krankenhäuser nach seinen Worten weiter überlastet. Macron sagte, der 11. Mai werde der Beginn einer neuen Etappe sein. Dennoch werde das Land nicht sofort zur Normalität zurückkehren. Frankreich ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. Inzwischen sind fast 15.000 Corona-Infizierte gestorben. Die Bürger dürfen das Haus nur verlassen, wenn sie arbeiten gehen, Lebensmittel einkaufen oder zum Arzt müssen. Spaziergänge oder Sport sind nur eine Stunde pro Tag erlaubt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 07:00 Uhr