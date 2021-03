Frankreich verhängt landesweiten Lockdown

Nachrichtenarchiv - 31.03.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Angesichts der dritten Corona-Welle wird in Frankreich ein landesweiter Lockdown verhängt. Die bereits in 19 Verwaltungsbezirken geltenden Auflagen werden für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet, wie Präsident Macron in einer Fernsehansprache am Abend ankündigte. Die Schulen sollen demnach für drei Wochen geschlossen bleiben, zudem umfassen die Maßnahmen Ausgangsbeschränkungen sowie die Schließung der meisten Geschäfte. Es ist das erste Mal im laufenden Schuljahr, dass in Frankreich die Schulen wegen Corona geschlossen werden. Die Corona-Situation hatte sich in den letzten Tagen noch einmal deutlich verschärft. Vor allem Krankenhäuser im Großraum Paris schlugen Alarm, weil die Intensivstationen überfüllt sind. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag landesweit zuletzt bei rund 375.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2021 21:00 Uhr