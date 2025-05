Frankreich verbietet Rauchen am Strand und im Park

Paris: Die französische Regierung plant ein Rauchverbot an öffentlichen Orten, an denen sich Kinder aufhalten. Laut Gesundheitsministerin Vautrin gilt es ab Juli und betrifft unter anderem Parks, Strände, Bushaltestellen und Bereiche vor Schulen und Sportanlagen. Verstöße würden mit Geldstrafen von bis zu 135 Euro geahndet, sagte Vautrin in einem Zeitungsinterview. In den Außenbereichen von Gaststätten dürfe weiter geraucht werden. Das Verbot gelte zudem nicht für E-Zigaretten. In Frankreich sterben jedes Jahr 75.000 Menschen durch Tabakkonsum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 01:00 Uhr