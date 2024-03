Frankreich verankert Recht auf Abtreibung in der Verfassung

Paris: Frankreich hat als weltweit erstes Land das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen. Die Abgeordneten beider Kammern des Parlaments stimmten am Abend im Schloss von Versailles dafür - und zwar mit der notwendigen Drei-Fünftel-Mehrheit. Die Bekanntgabe des Ergebnisses wurde mit anhaltendem Beifall begrüßt. Auf dem Eiffelturm in Paris wurden die Worte "mein Körper - meine Entscheidung" projiziert. Am Weltfrauentag am Freitag soll es eine Zeremonie zur Verfassungsänderung geben. Diese hat in erster Linie symbolischen Charakter. Der Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein ist bereits jetzt in Frankreich bis zur 14. Woche gesetzlich möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 06:00 Uhr