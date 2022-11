Frankreich velangt geeinten EU-Auftritt gegenüber USA und China

Etwa 40 Prozent der Eltern lesen nie oder sehr selten vor

Berlin: Immer weniger Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern vor. Das hat eine Umfrage der Stiftung Lesen ergeben. So wird in 20 Prozent der Familien mit Kindern zwischen einem und acht Jahren nie vorgelesen, in weiteren knapp 20 Prozent ein Mal die Woche oder seltener. Zusammengerechnet lesen also knapp 40 Prozent der Eltern wenig oder gar nicht vor. 2019 waren es noch 32 Prozent. Der Studie zufolge lesen Mütter häufiger vor als Väter. Ein Migrationshintergrund der Eltern spielt demnach eine kleinere Rolle als die damit oft einhergehende formale Bildung. In Familien mit höherer Bildung wird demnach häufiger vorgelesen, als in Familien mit geringerer Bildung.

