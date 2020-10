Frankreich und weitere Länder melden Rekord-Infektionszahlen

Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 07:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Auch in anderen europäischen Städten steigen die Corona-Fallzahlen. Frankreich verzeichnet mit fast 27.000 Neu-Infektionen in 24 Stunden einen neuen Höchststand. Großbritannien meldet mehr als 15.000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Niederlande, Portugal, Russland und Polen den höchsten Anstieg nachgewiesener Infektionen seit Beginn der Pandemie. Um die älteren Bürger zu schützen, führt die polnische Regierung deshalb wie im Frühjahr wieder spezielle Geschäftsöffnungszeiten für Senioren ein. Ab Donnerstag sind Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien zwischen 10.00 und 12.00 Uhr nur für Menschen über 60 Jahren geöffnet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 07:30 Uhr