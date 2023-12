Frankreich und USA mahnen Israel zum Überdenken seiner Kriegsstrategie

Dubai: Nach dem Ende der Feuerpause im Gazastreifen haben Frankreich und die USA Israel vor einem langen Krieg gewarnt. Die Kämpfe gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas sei an einem Punkt angekommen, an dem die israelischen Behörden ihr Ziel und den gewünschten Endzustand genauer definieren müssten, sagte der französische Präsident Macron bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Klimakonferenz in Dubai. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rief Israel dazu auf, für den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu sorgen. Israel hat die Verhandlungen über einen neuen Waffenstillstand im Nahen Osten gestern abgebrochen.

