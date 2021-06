Frankreich und Ungarn trennen sich unentschieden bei Fußball-EM

Söder warnt auf JU-Versammlung vor Delta-Variante

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat trotz sinkender Infektionszahlen vehement vor der Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. Auf der Landesversammlung der Jungen Union Bayern in Unterhaching sagte er, die zuerst in Indien bekannt gewordene und inzwischen in Großbritannien vorherrschende Virusvariante werde in drei bis vier Wochen in Deutschland dominierend sein. Söder erklärte mit Blick auf die besonders ansteckende Variante, wer zu früh aufstehe in einem Krankheitsfall, der riskiere einen schweren Rückschlag. Der Ministerpräsident ergänzte, er lasse nicht zu, dass wegen kleiner Interessen am Ende das ganze Land in Mitleidenschaft gezogen werde. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt heute erstmals seit September wieder unter dem Wert 10, in Bayern beträgt sie gut 11.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2021 16:00 Uhr