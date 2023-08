Frankreich und Kolumbien stehen im WM-Viertelfinale

Adelaide: Bei der Fußball-WM der Frauen sind die Viertelfinalpaarungen komplett. Als letzte Mannschaften haben heute Frankreich und Kolumbien die Runde der letzten Acht erreicht. Frankreich besiegte Marokko mit 4:0 und trifft damit im Viertelfinale auf Australien. Zuvor hatte Kolumbien 1:0 gegen Jamaika gewonnen. Nächster Gegner der Südamerikanerinnen ist am Samstag England. Bei der WM in Australien ist nun zwei Tage Spielpause, ehe am Freitag die ersten beiden Viertelfinals anstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 16:00 Uhr