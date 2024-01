Frankreich und Jordanien werfen Hilfsgüter über Gazastreifen ab

Gaza-Stadt: Aufgrund der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen haben Flugzeuge der französischen und der jordanischen Luftwaffe Hilfsgüter und Medikamente über der Region abgeworfen. Die sieben Tonnen sind den Angaben nach für ein Feldlazarett in Chan Junis im Süden bestimmt. Frankreichs Präsident Macron betonte auf der Social-Media-Plattform X, die humanitäre Lage in Gaza sei weiterhin kritisch. Hilfsorganisationen hatten zuletzt erneut auf die Zustände vor allem in den wenigen noch funktionierenden Krankenhäusern hingewiesen: Auf jedem Quadratzentimeter lägen Patienten auf dem Boden, teils mit schwersten Verletzungen. Die israelische Regierung sieht die Verantwortung für die Situation bei der Hamas: Diese sei letztlich für die Lage der Menschen verantwortlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 23:00 Uhr