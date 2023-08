Kurzmeldung ein/ausklappen Frankreich und Italien fliegen Bürger aus Niger aus

Paris: Nach dem Militärputsch im westafrikanischen Niger sind die ersten Europäer von dort ausgeflogen worden. Nach Angaben aus Frankreich ist das erste Evakuierungsflugzeug in Paris gelandet. Ob unter den 262 Passagieren auch Deutsche sind, ist noch nicht klar. Ein weiterer Sonderflug aus dem Niger landete am Morgen in Italien. Dort waren 87 Menschen an Bord. In dem westafrikanischen Land hatten vor einer Woche Offiziere die Macht übernommen und den demokratisch gewählten Präsidenten eingesperrt. Die nach dem Putsch geschlossenen Grenzübergänge sind nach Militärangaben seit gestern wieder geöffnet. Niger liegt in der Sahelzone, einer der ärmsten und instabilsten Regionen der Welt. In Nigers Nachbarländern Mali und Burkina Faso hatten sich in den vergangenen Jahren ebenfalls Offiziere an die Macht geputscht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2023 09:00 Uhr