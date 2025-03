Frankreich und Großbritannien schlagen begrenzte Waffenruhe für Ukraine vor

Paris: Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer schlagen eine einmonatige teilweise Waffenruhe im Ukraine-Krieg vor. Das soll Raum für diplomatische Lösungen schaffen. Wie Macron der Zeitung "Le Figaro" sagte, könne eine Waffenruhe in der Luft, auf See und im Bereich der Energieinfrastruktur eine erste Deeskalationsmaßnahme sein. Die Kämpfe an der Front in der Ost-Ukraine wären dem Plan zufolge davon zunächst nicht betroffen. Der Vorteil des Konzepts liegt laut Macron darin, dass Verstöße gegen eine solche begrenzte Waffenruhe leichter zu überprüfen seien. Der gestern auf dem Londoner Gipfeltreffen vorgeschlagene Weg, europäische Truppen auf ukrainischem Boden einzusetzen, kommt laut dem Präsidenten erst später infrage - und zwar dann, wenn die Verhandlungen erfolgreich verlaufen sind und es einen stabilen Waffenstillstand gibt.

