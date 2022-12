Frankreich und Großbritannien führen Testpflicht für China-Reisende ein

Nachrichtenarchiv - 30.12.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Angesichts der heftigen Corona-Welle in China verschärfen nun auch Frankreich und Großbritannien ihre Einreisebestimmungen. Wie die französische Regierung am Abend mitteilte, müssen Reisende aus China künftig einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen und eine Maske im Flugzeug tragen. Außerdem würden Ankommende stichprobenartig getestet. Auch die Regierung in London hat sich laut britischen Medien zur Einführung einer Corona-Testpflicht für China-Reisende entschieden, ähnlich wie zuvor schon Italien und Spanien. Die Bundesregierung lehnt eine solche Verschärfung bislang ab. Gesundheitsminister Lauterbach kündigte jedoch an, die Passagiere einzelner Flüge gezielt auf neue Corona-Varianten zu überprüfen. Der SPD-Politiker hält dabei eine koordinierte europaweite Lösung für wichtig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2022 21:00 Uhr