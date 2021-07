Frankreich und Griechenland führen Impfpflicht für bestimmte Berufe ein

Nachrichtenarchiv - 12.07.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich führt eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein. Präsident Macron begründete dies in einer Fernsehansprache mit der rapiden Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen müssen sich nach seinen Worten bis spätestens zum 15. September impfen lassen. Auch die griechische Regierung verfügte eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitssektor. Das gab Premier Mitsotakis bekannt. Auch Mitarbeiter in der Altenpflege sowie alle Wehrpflichtigen sind von sofort an verpflichtet, sich impfen zu lassen. Die Zahl der Neuinfektionen war in Griechenland in den vergangenen zehn Tagen nach umfassenden Lockerungen in die Höhe geschnellt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.07.2021 22:45 Uhr