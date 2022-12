Frankreich und England führen Testpflicht für China-Reisende ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Brasilien ruft dreitägige Staatstrauer aus

Sao Paulo: Nach dem Tod von Pelé hat die Regierung in Brasilien eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Der Sarg der Fußballlegende wird am Montag vom Krankenhaus, in dem Pelé gestorben ist, ins Stadion seines Heimatvereins FC Santos gebracht. Dort soll er in der Mitte des Spielfelds aufgebahrt werden. Am Tag darauf findet dann die Beisetzung im engsten Familienkreis statt. Der Leichnam des Brasilianers kommt in der Stadt Santos in ein 14-stöckiges Friedhofsgebäude. Laut Guinness-Buch der Rekorde ist es das höchste Friedhofsgebäude der Welt. Pelé hatte einmal über diesen Ort gesagt, er strahle Frieden und Ruhe aus und sehe nicht aus wie ein Friedhof.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2022 21:45 Uhr