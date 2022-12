Frankreich und England bestreiten ihre WM-Achtelfinalspiele

Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 13:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gibt es auch in den heutigen Achtelfinalspielen eine klare Aufteilung der jeweiligen Favoritenrolle. Seit 16 Uhr spielt Titelverteidiger Frankreich gegen Polen. Auch wenn die Polen den zweimaligen Weltfußballer des Jahres Robert Lewandowski in ihren Reihen haben, wäre es eine Überraschung, sollten sie den Weltmeister aus dem Turnier werfen. In der zweiten Partie ab 20 Uhr ist England Favorit im Spiel gegen Senegal.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2022 13:30 Uhr