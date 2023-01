Frankreich und Deutschland feiern 60 Jahre Freundschaftsvertrag

Nachrichtenarchiv - 22.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In der französischen Hauptstadt wird zur Stunde das Jubiläum des Elysée-Vertrags gefeiert. Die Vereinbarung wird heute 60 Jahre alt und gilt als Fundament der Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Vor kurzem sind Kanzler Scholz und die deutsche Delegation an der Universität Sorbonne eingetroffen, wo der Festakt stattfindet. Scholz wurde von Präsident Macron persönlich abgeholt und mit Handschlag und Umarmung empfangen. Als erstes wird Macron nun ein Grußwort an seine Gäste richten. Danach wird im Elysée-Palast der gemeinsame Ministerrat nachgeholt, der im Oktober kurzfristig abgesagt worden war. Anschließend treten Scholz und Macron gemeinsam vor die Presse, bevor die Feierlichkeiten mit einem Abendessen zu Ende gehen. Begonnen hatten sie mit einer Hommage am Grab der Frauenrechtlerin Simone Veil im Pantheon. Wir ehren eine große Europäerin, schrieb die Vorsitzende der Nationalversammlung, Braun-Pivet auf Twitter. Sie hatte die Gedenkstätte zusammen mit Bundestagspräsidentin Bas besucht.

