Frankreich schlägt England bei WM 2:1

Nachrichtenarchiv - 11.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Bei der Fußball-WM in Katar ist Frankreich Marokko ins Halbfinale gefolgt. Die beiden Mannschaften kämpfen am Mittwoch um den Einzug ins Finale. Titelverteidiger Frankreich schlug England in einer spannenden Partie mit 2 zu 1. Der englische Kapitän Harry Kane hatte in der 84. Minute die Chance zum Ausgleich, vergab aber einen Elfmeter. Zuvor hatte Marokko überraschend Portugal mit 1 zu 0 besiegt. Damit hat es erstmals eine afrikanische Mannschaft ins Halbfinale einer Fußball-WM geschafft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2022 06:00 Uhr