Frankreich sagte weitere Ukraine-Hilfe zu

Präsident Macron teilte nach dem Gipfel in Paris mit, dass Kiew zwei Milliarden Euro zusätzlich erhält. An dem Treffen nahmen 30 Staats- und Regierungschefs teil, um über die weitere Unterstützung der Ukraine zu beraten. Bundeskanzler Scholz bekräftigte, dass er eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland kategorisch ablehnt. Das mache keinen Sinn, so Scholz, solange der Frieden nicht erreicht sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2025 14:45 Uhr