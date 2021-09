Frankreich sagt Außenminister-Treffen in New York ab

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Frankreich hat ein geplantes Treffen mit den Außenministern der USA, Großbritanniens und Deutschlands abgesagt. Das bestätigte Bundesaußenminister Maas am Abend in New York. Das Treffen sei aber nicht komplett gestrichen, sondern nur verschoben worden, so Maas. Hintergrund sei die Verstimmung Frankreichs wegen des neuen Sicherheitspaktes im Indopazifik. Australien, Großbritannien und die USA hatten eine militärische Allianz geschlossen. Deshalb war ein milliardenschwerer Vertrag mit Frankreich über den Bau von U-Booten geplatzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.09.2021 03:00 Uhr