Frankreich richtet am Montag europäischen Ukraine-Gipfel aus

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat die Staats- und Regierungschefs der EU für Montag zu einem Ukraine-Gipfel eingeladen. Das gab Polens Außenminister Sikorski bekannt. Warschau hat zur Zeit den EU-Ratsvorsitz inne. Ziel der Gespräche in der französischen Hauptstadt sei es, über den Vorstoß von US-Präsident Trump zu Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Ukraine-Kriegs zu beraten. Dabei will Trump Kiew offenbar nicht einbinden. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz betont, ohne sein Land und ohne Europa am Verhandlungstisch werde es keinen Frieden geben. Dafür bekam er Rückendeckung von Bundeskanzler Scholz, CDU-Chef Merz sowie Außenministerin Baerbock.

