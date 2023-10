Frankreich, Portugal und Belgien sind für Fußball-EM qualifiziert

Zum Fußball: Vize-Weltmeister Frankreich, Portugal und Belgien haben sich als erste Teams für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert. Gestern gewann Frankreich 2:1 in den Niederlanden und sicherte sich das Ticket ebenso, wie die von Domenico Tedesco trainierten Belgier, die 3:2 gegen Österreich mit Coach Ralf Rangnick triumphierten. Portugal holte einen 3:2-Sieg gegen die Slowakei. Österreich hat am Montag in Aserbaidschan die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Gastgeber Deutschland ist gesetzt und bestreitet das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München.

