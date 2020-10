Frankreich nimmt Abschied von getötetem Lehrer

Italien meldet mehr als 15.000 Neuinfektionen

Rom: Wie in vielen anderen europäischen Staaten steigt auch in Italien die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium in Rom teilte mit, innerhalb von 24 Stunden gebe es mehr als 15.000 zusätzliche Ansteckungen. Das sei ein neuer Rekord. Betroffen ist vor allem der Norden Italiens: Die Region Lombardei hat für seine rund zehn Millionen Bürger eine nächtliche Ausgangssperre erlassen. Sie gilt ab morgen Abend. Die Bewohner dürfen das Haus zwischen 23 und 5 Uhr dann nur aus wichtigem Grund verlassen. In der Lombardei werden in Kürze auch wieder die Corona-Notkrankenhäuser auf den Messen in Mailand und Bergamo in Betrieb genommen. Sie waren bereits während der ersten Covid-19-Welle im Frühjahr eingerichtet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.10.2020 19:45 Uhr