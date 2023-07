Frankreich mobilisiert 45.000 Polizisten

Meldungsarchiv - 01.07.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: In Frankreich sind am Abend mit Blick auf die Gefahr von neuen Ausschreitungen 45.000 Polizisten mobilisiert worden. Innenminister Darmanin erklärte, besonders in Marseille und Lyon würden die Sicherheitskräfte massiv verstärkt. Dort hatte es in der vergangenen Nacht schwere Zusammenstöße von Randalieren mit der Polizei gegeben. Im ganzen Land wurden bei Krawallen Autos in Brand gesetzt. Nach Angaben von Finanzminister Le Maire wurden seit Dienstag mehr als 700 Läden, Supermärkte, Banken und Restaurants geplündert oder sogar zerstört. Landesweit gab es mehr als 1.300 Festnahmen. Am Nachmittag ist der 17-Jährige beerdigt worden, dessen Tod Auslöser für die Krawalle war. Frankreichs Präsident Macron hat wegen der Ausschreitungen seinen eigentlich für morgen geplanten Staatsbesuch in Deutschland verschoben. Aus dem Bundespräsidialamt hieß es, die Reise werde so bald wie möglich nachgeholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2023 22:00 Uhr