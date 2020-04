Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich sinkt die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Erstmals seit Ende März waren es weniger als 5000, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Demnach sind gestern weitere 389 Menschen an Covid19 gestorben, die Gesamtzahl liegt damit bei mehr als 22.000. Bis zum 11. Mai gilt in Frankreich eine strikte Ausgangssperre.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 02:00 Uhr