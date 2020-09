Frankreich meldet starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich berichtet von einem starken Anstieg der Corona-Neuinfektionen: Wie die Gesundheitsbehörden des Landes mitteilten, wurden innerhalb von 24 Stunden fast 9.000 zusätzliche Fälle registriert. Das ist der höchste Stand seit März. Medien weisen darauf hin, dass sich der Anstieg auch auf die deutliche Verstärkung der Test-Kapazitäten zurückführen lässt. Nach Angaben von Bildungsminister Blanquer mussten in den letzten Tagen 22 Schulen corona-bedingt schließen. Erst am Dienstag hatte in Frankreich landesweit der Unterricht begonnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 05:00 Uhr