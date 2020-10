Frankreich meldet mehr als 50.000 Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Immer mehr europäische Länder gehen mit strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. Frankreich meldet mit 50.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages einen neuen Rekordwert. Bereits seit gestern gilt für zwei Drittel der Bevölkerung eine nächtliche Ausgangssperre. Die möchte auch Spanien einführen und hat deshalb zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie den nationalen Notstand ausgerufen. Der Notstand gilt zunächst zwei Wochen, das Parlament könnte ihn bis zum 9. Mai 2021 verlängern. Auch in Belgien gilt eine nächtliche Ausgangssperre und strikte Kontaktbeschränkungen, Kneipen und Restaurants mussten zumachen. In Italien dürfen ab morgen Kinos, Theater, Fitnessstudios, Bäder, Skiressorts und Konzerthallen nicht mehr öffnen, Restaurants und Bars schließen um 18 Uhr. Viele Schüler müssen in den Online-Unterricht. Auch Polen, Slowenien, die Slowakei und Lettland haben ihre Corona-Regeln verschärft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 21:00 Uhr