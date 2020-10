Frankreich meldet fast 19.000 Corona-Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Innerhalb von 24 Stunden hat Frankreich fast 19.000 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesundheitsbehörden bestätigten am Mittwoch einen Rekord-Anstieg um 18.746 neue Fälle. Damit wurde der bislang höchste Wert vom vergangenen Wochenende deutlich überschritten. Präsident Macron warnte in einem Fernsehinterview, dass sich das Land auf weitere Einschränkungen zu bewege, vor allem in Gebieten, in denen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu schnell voranschreite. Neue Reisebeschränkungen schloss der Staatschef aber aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.10.2020 02:00 Uhr