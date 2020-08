Frankreich meldet drastischen Anstieg der Corona-Infektionen

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich meldet einen drastischen Anstieg der Corona-Infektionen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in den vergangenen 24 Stunden fast 7400 neue Fälle gezählt - zum Vergleich: in Deutschland waren es knapp 1600. Damit meldet Frankreich die höchste Zahl bestätigter Neuinfektionen innerhalb eines Tages, seit in dem Land in größerem Maßstab Corona-Tests durchgeführt werden. In Paris und vielen anderen Städten gilt seit heute eine Maskenpflicht auch unter freiem Himmel. Die Bundesregierung hatte zu Wochenbeginn eine Reisewarnung für den Großraum Paris und das Gebiet um die Côte d'Azur und die Provence ausgesprochen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 22:45 Uhr