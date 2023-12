Frankreich mahnt Israel zum Überdenken seiner Kriegsstrategie

Dubai: Nach dem Ende der Feuerpause im Gazastreifen haben Frankreich und die USA Israel vor einem langen Krieg gewarnt und den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung angemahnt. Der Krieg gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas sei an einem Punkt angekommen, an dem die israelischen Behörden ihr Ziel und erwünschten Endzustand genauer definieren müssen" sagte der französische Präsident Macron bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Klimakonferenz in Dubai. Die Verhandlungen über einen neuen Waffenstillstand im Nahen Osten sind abgebrochen worden. Die israelische Delegation sei aus Katar abgezogen worden, teilte die Regierung in Israel mit. Die Hamas habe ihren Teil der Abmachung nicht erfüllt und nicht alle Kinder und Frauen freigelassen, die auf der vereinbarten Liste gestanden hätten. Die Terroristen hingegen teilten mit, die verbleibenden Geiseln seien Soldaten und Veteranen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2023 06:00 Uhr