Frankreich liefert entflohenen Regensburger Mörder aus

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts mehr Wolken als Sonne, im Norden Frankens Schneefälle; Höchstwerte zwischen minus 4 und plus 4 Grad. Auch in der Nacht überwiegend bewölkt, mit etwas Schnee am ehesten im Norden. Tiefstwerte minus 2 bis minus 8 Grad. In den nächsten Tagen weiterhin oft bewölkt. Zunächst nur im Süden gebietsweise Schnee, am Sonntag vielerorts Schneefall. Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2023 15:00 Uhr