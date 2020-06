Frankreich legt Milliarden-Paket für Luftfahrt auf

Belastung mit Stickoxiden in deutschen Städten geht zurück

Berlin: Im vergangenen Jahr haben deutlich weniger Städte in Deutschland den Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten. Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe war dies in 25 Städten der Fall, im Jahr davor waren es noch 57 Städte. Grundlage sind Messungen an mehr als 500 Stationen. Am stärksten ging die Belastung mit Stickstoffdioxid demnach in Freiburg zurück. Spitzenreiter mit der höchsten Belastung war im vergangenen Jahr München. Dort wurden an einer Messstation im Jahresmittel 62 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen; der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Hauptquelle von Stickstoffdioxid in den Städten sind Diesel-Fahrzeuge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 08:00 Uhr