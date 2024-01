Köln: Frankreich ist zum vierten Mal Handball-Europameister. Der Olympiasieger setzte sich gegen Weltmeister Dänemark mit 33 zu 31 nach Verlängerung durch. Vor fast 20.000 Zuschauern in Köln war Ludovic Fabregas mit acht Toren bester Werfer für den neuen Champion. Die deutschen Handballer hatten am Nachmittag das Spiel um Platz drei verloren: Bronze ging an Schweden. Zum Tennis: Jannik Sinner hat erstmals die Australian Open gewonnen. Der 22-jährige Südtiroler setzte sich im Finale gegen Daniil Medwedew aus Russland nach 0:2-Rückstand noch in fünf Sätzen durch. Zum Fußball: In der Bundesliga hat Dortmund mit einem hart erkämpften Sieg gegen Bochum seine Erfolgsserie nach der Winterpause ausgebaut. Nach einem 3:1 ist der BVB damit in der Tabelle an Leipzig vorbeigeklettert auf Champions-League-Platz vier. Auch Union Berlin hat einen wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf eingefahren: Das Spiel gegen den Tabellenletzten Darmstadt endete 1:0

