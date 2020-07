Frankreich führt weitgehende Maskenpflicht ein

Nachrichtenarchiv - 19.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich gilt von Montag an eine ausgeweitete Maskenpflicht. Damit soll eine zweite Corona-Welle verhindert werden. Frankreichs Gesundheitsminister Véran schrieb auf Twitter, dass Bürger in Geschäften, Banken sowie auf öffentlichen Plätzen und überdachten Märkten Masken tragen müssten. Frankreich befürchtet, dass sich das Virus wieder vermehrt ausbreitet. Im Fokus stehen vor allem Regionen im Westen und Süden des Landes.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.07.2020 04:00 Uhr