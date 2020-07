Frankreich führt verschärfte Maskenpflicht ein

Mehrere Ministerpräsidenten wollen Verbleib der US-Truppen in Deutschland erreichen

München: Mehrere Bundesländer wollen erreichen, dass die USA nicht wie angekündigt mehrere tausend Soldaten aus Deutschland abziehen. Die Ministerpräsidenten aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen haben deshalb einen Brief an mehrere Mitglieder des US-Kongresses geschrieben, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. In dem Schreiben bitten die Länderchefs um Unterstützung. Sie bezeichnen die in Deutschland stationierten Soldaten als Rückgrat der US-Präsenz in Europa, die die Handlungsfähigkeit der Nato darstellten. Die Strukturen seien die Voraussetzung für einen partnerschaftlichen Beitrag zum Frieden in Europa und der Welt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.07.2020 02:00 Uhr