Frankreich führt Impfpflicht im Gesundheitsbereich ein

Nachrichtenarchiv - 13.07.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich führt eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte ein. Das kündigte Präsident Macron an und verwies auf die schnelle Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Virus. Alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen in Frankreich müssen sich bis spätestens 15. September impfen lassen. Ähnlich reagiert Griechenland auf die steigenden Infektionszahlen. Dort müssen sich Beschäftigte im Gesundheitssektor ebenfalls impfen lassen, sonst können sie von ihrer Arbeit freigestellt werden. - Eine Impfpflicht in Deutschland lehnt SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach ab. Eine Impfung gegen Covid-19 müsse die freiwillige Entscheidung jedes Einzelnen sein, sagte Lauterbach der "Rheinischen Post".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2021 08:00 Uhr