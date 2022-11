Frankreich velangt geeinten EU-Auftritt gegenüber USA und China

Welthungerhilfe fordert Teilnehmer der Klimakonferenz zum Handeln auf

Scharm el Scheich: Die Welthungerhilfe hat die Teilnehmer der internationalen Klimakonferenz in Ägypten zum Handeln aufgerufen. Die Präsidentin der Hilfsorganisation, Thieme, sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", die Zahl der Hungernden weltweit sei auf 828 Millionen gestiegen - und der Klimawandel gehöre zu den größten Hungertreibern. Thieme bezeichnete die Länder südlich der Sahara als die am stärksten gefährdeten Gebiete weltweit. Deshalb müsse die Konferenz Afrika in den Fokus nehmen und die Ernährungssicherheit zu ihrem Schwerpunkt machen. Auf der Weltklimakonferenz beginnen heute die Beratungen auf höchster politischer Ebene - unter anderem mit Bundeskanzler Scholz. Entwicklungsministerin Schulze kündigte im Deutschlandfunk an, dass die Bundesregierung in Ägypten die Rolle eines Brückenbauers zwischen Industrie- und Entwicklungsländer einnehmen will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2022 12:00 Uhr