Frankreich feiert Finaleinzug bei der Fußball-WM

Paris: Nach dem Einzug ihres Nationalteams ins Finale der Fußball-WM haben Zehntausende Menschen in Frankreich auf den Straßen gefeiert. In Paris, Marseille, Bordeaux und anderen Städten strömten Fans trotz zum Teil frostiger Temperaturen ins Freie, zündeten Feuerwerk an und fuhren hupend durch die Straßen. Ein großes Polizeiaufgebot sorgte für Ordnung. Zuvor hatte das Team von Trainer Deschamps mit 2:0 gegen Marokko gewonnen. Dort herrschte nach der Niederlage große Enttäuschung. Viele Menschen zeigten aber auch Stolz auf ihre Nationalmannschaft, die es als erstes afrikanisches Team überhaupt ins Halbfinale einer Fußball-WM geschafft hatte. Im Endspiel trifft Frankreich am Sonntag auf Argentinien. Im Spiel um Platz 3 geht es für Marokko gegen Kroatien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2022 02:00 Uhr