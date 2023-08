Frankreich evakuiert Staatsbürger aus Niger

Kurzmeldung ein/ausklappen Schwächelnde Konjunktur kommt auf dem Arbeitsmarkt an

Nürnberg: Die schwache Konjunktur wirkt sich zunehmend auf den Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli auf knapp 2,62 Millionen gestiegen. Das waren 62.000 mehr als im Juni und 147.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ist auf 5,7 Prozent gestiegen. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, erklärte, das Wachstum verliere zusehends an Schwung. Mit Beginn der Sommerpause seien Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung - etwa in Form von Integrationsmaßnahmen - gestiegen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei weiterhin zurückhaltend, so Nahles. In Bayern hat die Zahl der Arbeitslosen im Juli im Monatsvergleich um gut 5.100 auf rund 249.000 zugenommen. Die Quote stieg leicht auf 3,3 Prozent. Der Vize-Chef der Regionaldirektion, Beier, erklärte, die sich merklich abschwächende Konjunktur komme auf dem Arbeitsmarkt an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.08.2023 11:45 Uhr