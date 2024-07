Frankreich erreicht bei Fußball-EM Viertelfinale

Düsseldorf: Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Frankreich das Viertelfinale erreicht. Der Vizeweltmeister schlug am Abend in Düsseldorf Belgien mit 1:0. In der nächsten Runde treffen die Franzosen auf den Sieger der Partie Portugal-Slowenien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2024 21:00 Uhr