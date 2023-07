Kurzmeldung ein/ausklappen Bolsonaro will Amtsverbot anfechten

Belo Horizonte: Brasiliens früherer Präsident Bolsonaro will seinen Ausschluss von allen politischen Ämtern anfechten. Der rechtsradikale Politiker sprach von einem "Dolchstoß in den Rücken" und kündigte an, vor dem Obersten Gericht des Landes in Berufung zu gehen. Das Oberste Wahlgericht hatte Bolsonaro des Machtmissbrauchs für schuldig befunden. Die Richter verboten ihm, bis 2030 für politische Ämter zu kandidieren. Bolsonaro hatte immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut. Nach seiner Niederlage bei der Präsidentenwahl 2022 stürmten seine Anhänger das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasilia.

