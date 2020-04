Frankreich erlaubt wieder Besuche in Pflege- und Altenheimen

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich hat einen Zeitplan für die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen vorgestellt. Gesundheitsminister Veran und Premierminister Philippe teilten am Abend mit, dass ab morgen Besuche in Alten- und Pflegeheimen wieder erlaubt sind. Maximal zwei Angehörige dürften gleichzeitig einen Bewohner in einer Senioren- oder Pflegeeinrichtung besuchen. Körperlicher Kontakt bleibt weiter verboten. Ab dem 11. Mai dürfen Schulen und Kindergärten wieder öffnen. Restaurants, Cafés oder Hotels müssen aber noch geschlossen bleiben. Philippe sagte zur Begründung, die Krise dauere an. Die Franzosen könnten nicht sofort zum gewohnten Alltagsleben zurückkehren. In Frankreich sind bisher 19.700 Menschen infolge einer Corona-Infektion gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 22:00 Uhr