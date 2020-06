Frankreich erlaubt im Juli wieder Großveranstaltungen

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich will im Sommer wieder Veranstaltungen mit bis zu 5.000 Besuchern erlauben. Wie die französische Regierung mitgeteilt hat, sollen ab 11. Juli die Stadien öffnen. Bereits ab Montag dürfen Kinos und Kasinos den Betrieb wiederaufnehmen. In der Erklärung heißt es, die Verbesserung der Lage in der Corona-Pandemie erlaube es, bestimmte Verbote aufzuheben, vorausgesetzt, dass alle wachsam bleiben. Ab September sollen dann Messen, Ausstellungen und Clubs wieder öffnen. In Frankreich sind mehr als 29.500 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 11:00 Uhr