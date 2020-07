Frankreich erinnert an Concorde-Unglück vor 20 Jahren

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich hat an den Concorde-Absturz vor 20 Jahren erinnert. Nordöstlich von Paris gab es eine Gedenkzeremonie für die 113 Toten. Am 25. Juli 2000 war der Überschallflieger mit der markanten Spitze beim Start über ein Metallstück gefahren, woraufhin ein Reifen platzte und ein Triebwerk Feuer fing. Am Himmel ging die Concorde in Flammen auf und stürzte in ein Hotel. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder sowie vier Menschen in dem Hotel kamen ums Leben. Unter den Opfern waren überwiegend Bundesbürger. Sie hatten den Flug nach New York über ein deutsches Reiseunternehmen gebucht. Drei Jahre nach der Katastrophe stellten Air France und British Airways den Betrieb der Concorde-Flotte ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 22:00 Uhr