Frankreich diskutiert über schärfere Corona-Maßnahmen

Paris: Wegen stark steigender Corona-Infiziertenzahlen in Frankreich berät die französische Regierung heute über strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie. Kurz vor der Sondersitzung wurde im Land die Rekordzahl von fast 10.000 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden verzeichnet. Präsident Macron warnte allerdings vor Panik. In Schulen und Betrieben gilt im ganzen Land bereits die Maskenpflicht. In Paris und mehreren Großstädten muss auch im Freien ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Erwartet wird, dass die Regierung nun auf Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen setzt, wie sie bereits zwischen März und Mai gegolten hatten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 06:00 Uhr