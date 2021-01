Frankreich bestätigt Luftangriff in Mali

Nachrichtenarchiv - 05.01.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bamako: Die französische Luftwaffe hat bei einem Luftschlag im westafrikanischen Mali zahlreiche Menschen getötet. Nach französischen Militär-Angaben soll es sich bei ihnen um Extremisten gehandelt haben. Man habe die Islamisten vor der Attacke am Sonntag über mehrere Tage observiert. Bevor Frankreichs Militär sich heute äußerte, hatten zunächst Augenzeugen aus der Region Mopti im Norden des Landes von einem Luftangriff auf eine Hochzeitsgesellschaft gesprochen. Dabei sollen durch Schüsse aus einem Hubschrauber mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen sein. In Mali werden weiter Teile des Landes von Extremisten beherrscht. Frankreich bekämpft diese Gruppen seit seiner Militärintervention im Jahr 2013. Auch Deuschland ist als Teil einer EU- und einer UN-Mission mit bis zu 1300 Soldaten in Mali präsent.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.01.2021 22:45 Uhr