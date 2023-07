Frankreich bereitet sich auf weitere Krawallnacht vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayerische Polizei warnt vor Ecstasy-Pille "Blue Punisher"

Kulmbach: Die gefährliche Ecstasy-Variante "Blue Punisher" könnte auch in Bayern in Umlauf sein. Auf dem Altstadtfest in Kulmbach in Oberfranken hat die Polizei einen jungen Mann kontrolliert, der unter anderem diese Pillen bei sich hatte. Die Beamten stellten die Drogen sicher und nahmen den 19-Jährigen fest. Die Polizei rät eindringlich von der Einnahme der blauen Ecstasy-Pille "Blue Punisher" ab. Wegen des hohen Wirkstoffgehalts kann sie zu schweren Nebenwirkungen bis hin zum Herzstillstand führen. In anderen Bundesländern gab es schon Todesfälle. Mehrere Mädchen kamen ins Krankenhaus und schwebten in Lebensgefahr.

