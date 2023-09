Frankfurts Kolo Muani wechselt für 95 Millionen Euro nach Paris

Frankfurt am Main: Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani wechselt zu Paris Saint Germain. In der Nacht meldeten die Vereine nach einem Pokerkrimi und einem vorangegangenen Spielerstreik die Einigung. Der französische Meister zahlt 95 Millionen Euro Ablöse. In Deutschland war die Transferzeit um 18 Uhr verstrichen, in Frankreich lief die Frist für Einkäufe noch bis 23 Uhr. Eintracht-Sportvorstand Krösche sagte, ausschlaggebend für die Entscheidung sei die Rekordeinnahme gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 02:00 Uhr