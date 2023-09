Frankfurts Kolo Muani wechselt für 95 Millionen Euro nach Paris

Frankfurt am Main: Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani wechselt nach einer Wende im Ablöse-Poker doch noch zum französischen Topclub Paris Saint-Germain. Der 24-Jährige war zuletzt in einen Trainingsstreik getreten. Er bringt Frankfurt nun eine Rekordablösesumme von 95 Millionen Euro in die Vereinskasse, wie der Fußball-Bundesligist in der Nacht mitteilte.

